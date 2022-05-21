Сербия присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси из-за войны в Украине
Сербия присоединилась к европейским санкциям против Беларуси из-за ее причастности к российской агрессии против Украины. Об этом сообщается на сайте Совета Европейского Союза.
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Речь идет о санкциях ЕС, введенных 8 апреля. Они предусматривают запрет на ввоз в Беларусь банкнот евро и перевозку грузов автомобильным транспортом для беларуских перевозчиков.
Сообщения о том, что Сербия присоединилась к санкциям, размещено только на сайте Еврокомиссии. При этом официальных сообщений сербских властей по этому вопросу нет.
Насколько известно, Сербия во второй раз присоединилась к санкциям ЕС, связанным с войной в Украине. В марте страна поддержала продление санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и высшего руководства Украины с 2010 по 2014 год.
- Сербия – одна из немногих стран Европы, которая до сих пор не ввела санкции против России за нападение на Украину.
- 15 мая президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна будет сопротивляться введению антироссийских санкций, хотя это наносит ей значительный ущерб. По его словам, Белград таким образом показывает самостоятельность.