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Сертификация Северного потока-2 может длиться до лета, его могут и не запустить – МИД РФ

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03.01.2022, 11:40
Сертификация Северного потока-2 может длиться до лета, его могут и не запустить – МИД РФ - Фото
Северный поток-2 (Фото: Stefan Sauer/ЕРА)

Сертификация российского газопровода Северный поток-2 может длиться до лета, не исключены новые меры США. В итоге проект может быть и не просертифицирован, заявил пропагандистскому госагентству РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. 

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"Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть (процесс сертификации – ред.), а именно, производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его многие месяцы… Да, это может и до лета продлиться", – сказал Панкин. 

Также в РФ опасаются новых мер США против СП-2: "Почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по Северному потоку не покупать? Он может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать. Могут что угодно применить".

Владислав Сердюк
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санкции мид рф северный поток-2
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