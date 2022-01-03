Сертификация Северного потока-2 может длиться до лета, его могут и не запустить – МИД РФ

Сертификация российского газопровода Северный поток-2 может длиться до лета, не исключены новые меры США. В итоге проект может быть и не просертифицирован, заявил пропагандистскому госагентству РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.

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"Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть (процесс сертификации – ред.), а именно, производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его многие месяцы… Да, это может и до лета продлиться", – сказал Панкин.

Также в РФ опасаются новых мер США против СП-2: "Почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по Северному потоку не покупать? Он может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать. Могут что угодно применить".

29 декабря Газпром заявил, что Северный поток-2 готов к работе.

16 декабря немецкий регулятор заявил, что запуск российского газопровода Северный поток-2 в первом полугодии 2022 года не ожидается.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко считает, что есть существенная вероятность того, что Северный поток-2 не запустится в ближайшее время или не запустится вообще.

Владислав Сердюк

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