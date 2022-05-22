Школьница из Дагестана выкрикнула "Путин – черт" на линейке. Ее заставили извиняться
Выпускница одной из школ Дагестана во время последнего звонка выступила с антивоенным призывом: "Нет войне! Свободу Украине! Путин – черт!" После этого на нее составили административный протокол за дискредитацию вооруженных сил России и заставили публично извиняться, пишет издание Кавказ.Реалии.
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Инцидент произошел в школе №11 города Избербаша.
На последнем звонке в дагестанской школе выпускница закончила свою речь лозунгами "Нет войне! Свободу Украине! Путин — чёрт!".— Журнал DOXA (@doxa_journal) May 22, 2022
Видео: соцсети pic.twitter.com/bDsDgB4Q76
На школьницу был составлен административный протокол по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил". Ее мать также наказали – за "неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".
Позже в ряде дагестанских пабликов появилось видео с извинениями выпускницы и ее матери. Сама девушка сказала, что сожалеет о своем поступке и "просто хотела привлечь к себе внимание". Ее мать также заявила, что сожалеет об "эмоциональном необдуманном" поступке дочери. Затем она добавила, что полностью поддерживает курс Путина и развязанную им войну в Украине.
По данным Кавказ.Реалий, и мать, и девочку заставили публично извиниться местные чиновники. Источник в правительстве региона сообщил, что глава Дагестана Сергей Меликов лично звонил мэру Избербаша "с требованием разобраться в случившемся". В администрации города отказались от комментариев.
В министерстве образования Дагестана неофициально заявили, что девушка якобы выступила против войны "на спор".
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