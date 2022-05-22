UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Школьница из Дагестана выкрикнула "Путин – черт" на линейке. Ее заставили извиняться

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 18:56
Школьница из Дагестана выкрикнула
Иллюстративное фото: Минобразования Дагестана

Выпускница одной из школ Дагестана во время последнего звонка выступила с антивоенным призывом: "Нет войне! Свободу Украине! Путин – черт!" После этого на нее составили административный протокол за дискредитацию вооруженных сил России и заставили публично извиняться, пишет издание Кавказ.Реалии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Инцидент произошел в школе №11 города Избербаша.

На школьницу был составлен административный протокол по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил". Ее мать также наказали – за "неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".

Позже в ряде дагестанских пабликов появилось видео с извинениями выпускницы и ее матери. Сама девушка сказала, что сожалеет о своем поступке и "просто хотела привлечь к себе внимание". Ее мать также заявила, что сожалеет об "эмоциональном необдуманном" поступке дочери. Затем она добавила, что полностью поддерживает курс Путина и развязанную им войну в Украине.

По данным Кавказ.Реалий, и мать, и девочку заставили публично извиниться местные чиновники. Источник в правительстве региона сообщил, что глава Дагестана Сергей Меликов лично звонил мэру Избербаша "с требованием разобраться в случившемся". В администрации города отказались от комментариев.

В министерстве образования Дагестана неофициально заявили, что девушка якобы выступила против войны "на спор".

Дагестан – лидер среди регионов России по потерям в Украине. По состоянию на середину апреля, по оценкам издания, только публично было известно о 130 погибших.

Читайте также: 90% россиян против войны – российский банкир

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война дагестан
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 