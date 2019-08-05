Шотландцы готовы отделяться и поддержат новый референдум: опрос

Лорд Майкл Эшкрофт (Фото - скриншот)

47% шотландцев согласны с тем, что в ближайшие два года нужно провести еще один референдум о независимости Шотландии, 45% против. Данные опроса опубликовал лорд Майкл Эшкрофт, консервативный политик и бывший заместитель лидера Консервативной партии.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен требует нового голосования о независимости в 2021 году.

Если референдум состоится, за выход из Соединенного королевства, по данным Эшкрофта, будут готовы отдать свои голоса 46% шотландцев, 43% проголосуют против. Среди тех, кто определился и будет голосовать, доля сторонников независимости составила 52%, не согласны отделяться от Великобритании 48%. В опросе участвовали 1019 человек.

За независимость готовы голосовать большинство сторонников Шотландской национальной партии, против - большинство консерваторов и лейбористов.

Лорд Эшкрофт отмечает, что это первый за два года опрос, в котором побеждают сторонники независимости, и они получают наибольшее преимущество со времени опросов, проведенных сразу после референдума о Brexit.

На референдуме в 2014 году 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в Великобритании. Однако, в 2016 году большинство шотландцев проголосовали против Brexit, и поддержка сторонников независимости увеличилась.

Шотландская национальная партия, сформировавшая правительство в Эдинбурге, считает, что справедливо будет провести новый референдум, поскольку Шотландия, по их мнению, может быть вынуждена покинуть ЕС против своей воли.

Лорд Майкл Эшкрофт - британский политик и миллиардер, член Палаты лордов, бывший заместитель председателя Консервативной партии. С 2010 года проводит опросы общественного мнения по вопросам политики.

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