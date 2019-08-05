Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Шотландцы готовы отделяться и поддержат новый референдум: опрос

Шотландцы готовы отделяться и поддержат новый референдум: опрос - Фото
Лорд Майкл Эшкрофт (Фото - скриншот)
05.08.2019, 10:50

Если референдум о выходе из Соединенного королевства состоится, половина шотландцев поддержат отделение

47% шотландцев согласны с тем, что в ближайшие два года нужно провести еще один референдум о независимости Шотландии, 45% против. Данные опроса опубликовал лорд Майкл Эшкрофт, консервативный политик и бывший заместитель лидера Консервативной партии.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен требует нового голосования о независимости в 2021 году.

Если референдум состоится, за выход из Соединенного королевства, по данным Эшкрофта, будут готовы отдать свои голоса 46% шотландцев, 43% проголосуют против. Среди тех, кто определился и будет голосовать, доля сторонников независимости составила 52%, не согласны отделяться от Великобритании 48%. В опросе участвовали 1019 человек.

За независимость готовы голосовать большинство сторонников Шотландской национальной партии, против - большинство консерваторов и лейбористов.

Лорд Эшкрофт отмечает, что это первый за два года опрос, в котором побеждают сторонники независимости, и они получают наибольшее преимущество со времени опросов, проведенных сразу после референдума о Brexit.

На референдуме в 2014 году 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в Великобритании. Однако, в 2016 году большинство шотландцев проголосовали против Brexit, и поддержка сторонников независимости увеличилась.
Шотландская национальная партия, сформировавшая правительство в Эдинбурге, считает, что справедливо будет провести новый референдум, поскольку Шотландия, по их мнению, может быть вынуждена покинуть ЕС против своей воли.

Лорд Майкл Эшкрофт - британский политик и миллиардер, член Палаты лордов, бывший заместитель председателя Консервативной партии. С 2010 года проводит опросы общественного мнения по вопросам политики.

Читайте также: Brexit по Джонсону: что ждет Великобританию и чего она не ждет

Напишите нам
независимость Шотландии brexit референдум
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 