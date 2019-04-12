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12.04.2019, 15:00

Шпионаж на Россию в Эстонии: один осужден, второй задержан

Шпионаж на Россию в Эстонии: один осужден, второй задержан - Фото
Эстония (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

По подозрению в шпионаже задержан экс-работник эстонской спецслужбы

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Полиция безопасности Эстонии (КаПо) задержала своего бывшего сотрудника Владимира Куликова, отличившегося хорошей службой, по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает портал ERR.

Он находится под арестом с 26 марта. Детали обвинения не раскрываются.

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Глава КаПо Арнольд Синисало на представлении отчета о работе спецслужбы сообщил, что в ходе производства могут быть выявлены признаки госизмены.

Куликов уволился из полиции безопасности страны в 2012 году из-за службной травмы. Ему рекомендовали не посещать РФ в виду возможного интереса к нему российских спецслужб. Куликов проигнорировал призыв и посетил РФ, где контактировал с разведкой.

Во время работы в КаПо задержанный был награжден орденом Орлиного креста, неоднократно был сотрудником года. После увольнения работал тренером по дзюдо. 

Кроме того, 20 марта уездный суд эстонского Тарту приговорил к 3,5 годам тюрьмы гражданина Эстонии Дмитрия Козлова за передачу РФ секретной информации. У него двойное гражданство. Обвинения были предъявлены в ноябре 2018 года.

Сообщается, что ФСБ России завербовала осужденного для получения от него информации о инфраструктуре, сотрудниках, транспортных средствах, технике и режиме пограничной охраны в зоне ответственности Лиунасской префектуры.

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Теги: задержание, эстония, спецслужбы, шпионство, КаПо
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