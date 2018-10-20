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20.10.2018, 17:50

Штраф 2250 евро: библиотека наказала профессора за задержку книг

Штраф 2250 евро: библиотека наказала профессора за задержку книг - Фото
Фото: flickr.com/picatoria

Профессор задержала 50 книг на 40 дней

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Профессор университета в земле Северный-Рейн Вестфалия в Германии оспаривает в суде штраф в размере 2250 евро, который она получила, из-за задержки возврата книг в библиотеку. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Профессор Гина Кестеле из университета Нижнего Рейна вгороде Мьонхенглядбах, обратилась в суд, чтобы оспорить наказание за задержку возврата книг на шесть недель.

Ее адвокат утверждает, что штраф в размере 1000 евро за запоздалое возвращение книг и еще 1250 евро административных сборов - непропорционально высокое наказание.

Университет позволяет профессорам хранить книги в исследовательских целях в течение длительного времени бесплатно, но в конце академического года они должны обращаться за продлением срока хранения, если планируют оставить книги дольше.

Профессор взяла в университетской библиотеки 50 книг для своей научной работы в начале летнего семестра. Она должна была вернуть их до начала летних каникул в июле, но сделала это только в сентябре.

Университет утверждает, что несколько раз напоминал профессору о просрочке. Она утверждает, что не видела сообщений, поскольку была в отпуске.

Сначала библиотека наложила два евро штрафа за книгу, потом - 5. За 30 дней штраф вырос до 20 евро за книгу. Кроме того, после такого длительного периода были применены административные сборы в размере 25 евро за каждую книгу.

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Теги: Германия, библиотека, штраф
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