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Штурмы Зоны 51: Задержаны пять человек

Штурмы Зоны 51: Задержаны пять человек - Фото
Фото: EPA/ETIENNE LAURENT
21.09.2019, 09:10

20 сентября возле секретной базы США был организован фестиваль, посвященный тематике НЛО

Около военной базы США в Зоне 51, которая находится в штате Невада, задержаны пять человек. Там проходит фестиваль любителей НЛО-тематики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию. 

Шериф округа Линкольн Керри Ли рассказал агентству, что гости региона в основном вели себя хорошо, за несколькими исключениями.

"Я не хочу сглазить, но пока все прошло хорошо", - сказал он.

По словам Ли, три человека были арестованы по подозрению в совершении вторжения на территорию Зоны 51. Еще один арестован за непристойное поведение у входа на базу, а пятый - за "инцидент, связанный с алкоголем".

Также сообщается, что одна женщина нырнула под ворота на базу и была мгновенно задержана полицией, а потом освобождена на месте. 

По словам сотрудников правоохранительных органов, большинство из гостей Зоны 51 не пытались прорваться на военную базу.

"Они здесь просто, чтобы посмотреть, что происходит", - сказал сержант Орландо Герра из отдела расследований Департамента общественной безопасности штата Невада. 

"Они здесь, чтобы повеселиться", - резюмировал Герра. 

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