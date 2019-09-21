Штурмы Зоны 51: Задержаны пять человек

Фото: EPA/ETIENNE LAURENT

Около военной базы США в Зоне 51, которая находится в штате Невада, задержаны пять человек. Там проходит фестиваль любителей НЛО-тематики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Шериф округа Линкольн Керри Ли рассказал агентству, что гости региона в основном вели себя хорошо, за несколькими исключениями.

"Я не хочу сглазить, но пока все прошло хорошо", - сказал он.

По словам Ли, три человека были арестованы по подозрению в совершении вторжения на территорию Зоны 51. Еще один арестован за непристойное поведение у входа на базу, а пятый - за "инцидент, связанный с алкоголем".

Также сообщается, что одна женщина нырнула под ворота на базу и была мгновенно задержана полицией, а потом освобождена на месте.

По словам сотрудников правоохранительных органов, большинство из гостей Зоны 51 не пытались прорваться на военную базу.

"Они здесь просто, чтобы посмотреть, что происходит", - сказал сержант Орландо Герра из отдела расследований Департамента общественной безопасности штата Невада.

"Они здесь, чтобы повеселиться", - резюмировал Герра.