Шварценеггер и Шрайвер. В США завершился самый долгий развод в истории Голливуда
29.12.2021, 09:53
Мария Шрайвер и Арнольд Шварценеггер (Фото – EPA)
Экс-губернатор штата Калифорния, бодибилдер и киноактер Арнольд Шварценеггер после десятилетнего процесса развелся с журналисткой из клана Кеннеди Марией Шрайвер. Слушания проходили в Верховном суде Лос-Анджелеса, сообщает таблоид TMZ.
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СМИ назвали процесс "самым затянувшимся разводом в истории Голливуда".
Шрайвер заявила о разводе, когда стало известно, что у Шварценеггера и домработницы семьи родился внебрачный сын Джозеф Баена.
По информации СМИ, пара разделила совместно нажитое имущество примерно в 400 миллионов долларов.
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Арнольд и Мария поженились в 1986 году.
- В 2011 году Шрайвер подала иск о разводе в суд Лос-Анжелеса. Причиной развода она называла возникшие между супругами "непримиримые противоречия".
- 4 мая супруги Гейтс после 27 лет супружеской жизни заявили о разводе. Событие вызвало большую шумиху в прессе, одним из главных нерешенных вопросов была тема раздела имущества. Пара обратилась для этого в суд.
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