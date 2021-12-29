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Шварценеггер и Шрайвер. В США завершился самый долгий развод в истории Голливуда

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 09:53
Шварценеггер и Шрайвер. В США завершился самый долгий развод в истории Голливуда - Фото
Мария Шрайвер и Арнольд Шварценеггер (Фото – EPA)

Экс-губернатор штата Калифорния, бодибилдер и киноактер Арнольд Шварценеггер после десятилетнего процесса развелся с журналисткой из клана Кеннеди Марией Шрайвер. Слушания проходили в Верховном суде Лос-Анджелеса, сообщает таблоид TMZ.

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СМИ назвали процесс "самым затянувшимся разводом в истории Голливуда".

Шрайвер заявила о разводе, когда стало известно, что у Шварценеггера и домработницы семьи родился внебрачный сын Джозеф Баена.

По информации СМИ, пара разделила совместно нажитое имущество примерно в 400 миллионов долларов.

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Арнольд и Мария поженились в 1986 году.

  • В 2011 году Шрайвер подала иск о разводе в суд Лос-Анжелеса. Причиной развода она называла возникшие между супругами "непримиримые противоречия".
  • 4 мая супруги Гейтс после 27 лет супружеской жизни заявили о разводе. Событие вызвало большую шумиху в прессе, одним из главных нерешенных вопросов была тема раздела имущества. Пара обратилась для этого в суд.
Александр Матвиенко
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Арнольд Шварценеггер брак развод Мария Шрайвер
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