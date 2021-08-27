Сильный пожар на предположительно химическом заводе в Англии, жителей эвакуируют: видео
Масштабный пожар возник в промышленной зоне английского курортного города Лемингтон. Есть сообщения о взрывах и сильном химическом запахе. BBC сообщает, что гореть может предприятие по производству пластмасс.
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Очевидцы говорят о сопровождавших возгорание нескольких хлопках, похожих на взрывы.
Пожарные борются с огнем, но потушить пожар им пока не удалось.
На фото и видео с места событий виден огромный шлейф густого черного дыма, который поднимается над городом. Жители сообщают о сильном химическом запахе.
Людей из окрестных домов эвакуировали. Всех, кто живет в пределах 70 метров от горящего предприятия, настоятельно призвали закрыть двери и окна.
Полиция сообщила, что один человек пропал без вести, службы спасения приступили к поискам.
Местный член парламента от лейбористов Мэтт Вестерн сказал, что, по его информации, горят химические вещества на предприятии по производству пластмасс. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Корреспондент BBC написал с места происшествия, что, похоже, с неба падает полистирол.
Huge fire in Leamington Spa. Charred lumps of what looks like polystyrene falling from the sky @bbcmtd pic.twitter.com/99ciCSLBOE— Giles Latcham (@GilesLatcham) August 27, 2021
Служба скорой помощи сообщает, что пострадавшие на данный момент не обнаружены.
По информации The Sun, пожар возник на складе древесины.
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