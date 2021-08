Сильный пожар на предположительно химическом заводе в Англии, жителей эвакуируют: видео

Масштабный пожар возник в промышленной зоне английского курортного города Лемингтон. Есть сообщения о взрывах и сильном химическом запахе. BBC сообщает, что гореть может предприятие по производству пластмасс.

Очевидцы говорят о сопровождавших возгорание нескольких хлопках, похожих на взрывы.

Пожарные борются с огнем, но потушить пожар им пока не удалось.

На фото и видео с места событий виден огромный шлейф густого черного дыма, который поднимается над городом. Жители сообщают о сильном химическом запахе.

Людей из окрестных домов эвакуировали. Всех, кто живет в пределах 70 метров от горящего предприятия, настоятельно призвали закрыть двери и окна.

Полиция сообщила, что один человек пропал без вести, службы спасения приступили к поискам.

Местный член парламента от лейбористов Мэтт Вестерн сказал, что, по его информации, горят химические вещества на предприятии по производству пластмасс. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Корреспондент BBC написал с места происшествия, что, похоже, с неба падает полистирол.

Huge fire in Leamington Spa. Charred lumps of what looks like polystyrene falling from the sky @bbcmtd pic.twitter.com/99ciCSLBOE