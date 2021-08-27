UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сильный пожар на предположительно химическом заводе в Англии, жителей эвакуируют: видео

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2021, 16:54
Сильный пожар на предположительно химическом заводе в Англии, жителей эвакуируют: видео - Фото
Скриншот с видео

Масштабный пожар возник в промышленной зоне английского курортного города Лемингтон. Есть сообщения о взрывах и сильном химическом запахе. BBC сообщает, что гореть может предприятие по производству пластмасс.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Очевидцы говорят о сопровождавших возгорание нескольких хлопках, похожих на взрывы.

Пожарные борются с огнем, но потушить пожар им пока не удалось.

На фото и видео с места событий виден огромный шлейф густого черного дыма, который поднимается над городом. Жители сообщают о сильном химическом запахе.

Людей из окрестных домов эвакуировали. Всех, кто живет в пределах 70 метров от горящего предприятия, настоятельно призвали закрыть двери и окна.

Полиция сообщила, что один человек пропал без вести, службы спасения приступили к поискам.

Местный член парламента от лейбористов Мэтт Вестерн сказал, что, по его информации, горят химические вещества на предприятии по производству пластмасс. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Корреспондент BBC написал с места происшествия, что, похоже, с неба падает полистирол.

Служба скорой помощи сообщает, что пострадавшие на данный момент не обнаружены.

По информации The Sun, пожар возник на складе древесины.

Читайте также: На Бурштынской ТЭС произошел пожар. Отключили энергоблок: фото, видео



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пожар
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 