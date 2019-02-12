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12.02.2019, 11:59

Скандал. Норвегия выслала польского консула, Польша - норвежского

Скандал. Норвегия выслала польского консула, Польша - норвежского - Фото
Славомир Ковальский (фото - Facebook/Sławomir Kowalski)

Скандал разгорелся из-за помощи детям граждан Польши, которые находились под опекой норвежских социальных служб

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Министерство иностранных дел Польши высылает из страны норвежского дипломата в ответ на действия Норвегии, которая объявила персоной нон грата польского консула Славомира Ковальского. Об этом сообщает МИД Польши.

Ковальский помогал около 150 польским семьям, чьи дети находились под опекой специального центра Барневарн. СМИ сообщают, что скандал вспыхнул после того, как он попытался организовать встречу родителей с детьми. Чиновники в Норвегии не дали им такой возможности и, обвинив польского дипломата в агрессивном поведении, вызвали полицию.

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В конце января Норвегия заявила о высылке из страны дипломата. 11 февраля МИД Норвегии передало ноту Польше. В Польши сочли такие действия необоснованными и заявили, что высоко оценивают деятельность Ковальского.

"В этой ситуации действуя на началах взаимности и опираясь на международные обычаи, власти Польши приняли решение о признании персоной нон грата представителя дипломатического персонала посольства Норвегии в Варшаве, который выполняет консульские функции, о чем посла Норвегии проинформировали 11 февраля", - сказали польском МИДе.

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Теги: польша, дети, норвегия, консул, Славомир Ковальский, нон грата
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