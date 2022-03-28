Скандал в Казахстане. Радиоведущая позвала "дядю Вову навести порядок": ее уволили
В Казахстане разгорелся скандал из-за поста в Facebook ведущей радиостанции "Европа Плюс Казахстан" Любови Пановой, пригрозившей в ответ на комментарий пользователя позвать в страну российского диктатора Владимира Путина для наведения порядка.
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"Мы дома, а будете **здесь много, дядю Вову на помощь позовем, лучше рот свой ядовитый и нацпатовский не разевайте! Понаехали тут…", – написала она.
Резонанс в обществе привел к тому, что радиостанция "Европа Плюс Казахстан" уволила Панову. "Радиоканал "Европа плюс Казахстан" официально сообщает, что трудовые отношения с радиоведущей Любовью Пановой прекращены 28.03.2022 года", – сказано в сообщении.
Там также заявили, что позиция Пановой в ее личных аккаунтах в соцсетях, не имеет ничего общего с политикой радиостанции.
Кроме того, в отношении Пановой полиция Алматы возбудила уголовное дело по статье "Разжигание национальной розни".
"Информирую, что нами по данному факту в едином реестре досудебного расследования зарегистрировано уголовное дело по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст.174 УК РК – "Разжигание национальной розни". Производство досудебного расследования поручено следователям следственного управления ДП города Алматы", – сообщил в Facebook заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов.
По его информации, сегодня назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.
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