Скончался один из известнейших диктаторов Роберт Мугабе

Роберт Мугабе (фото - ЕРА)

В возрасте 95 лет скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Об этом сообщает служба Би-би-си.

Экс-диктатор умер "после борьбы с болезнью" - это подтвердила его семья.

Мугабе родился 21 февраля 1924 года в бывшей Родезии. В 1963 году основал левонационалистическое (маоистское) партизанское движение Африканский Национальный Союз Зимбабве. После критики правительства в 1964 году его без суда более чем на 10 лет посадили в тюрьму.

После прихода к власти установил однопартийный режим. Критик США и МВФ, сторонник национализации промышленности и жестких цен на жизненно необходимые товары.

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Мугабе критиковала как внутренняя оппозиция, так и многие страны и организации на международном уровне. Его обвиняли в нарушении прав человека, коррупции, провальной экономической политике, которая привела к чудовищному уровню инфляции, а также в черном расизме.

19 ноября 2017 года главу правящей партии Зимбабве Мугабе отстранили от должности. В результате военного переворота он был смещен с должности президента, на которой был 37 лет - с момента обретения Зимбабве независимости от Великобритании в 1980 году. Перед свержением "сильно плакал" и хотел поговорить со своей мертвой женой.

На посту президента его сменил Эммерсон Мнангагва.

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