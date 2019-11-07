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Словарь Collins назвал самое популярное слово 2019 года

Словарь Collins назвал самое популярное слово 2019 года - Фото
Фото - скриншот из видео - Collins - YouTube
07.11.2019, 14:40

Самым популярным выражением в 2019 году стала "климатическая забастовка" (climate strike) по версии Collins English Dictionary

Collins English Dictionary объявило выражение "климатическая забастовка" самым популярным словом в английском языке в 2019 году. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си

Агентство уточняет, что впервые оно было зарегистрировано издательством в 2015 году после акций протеста в Париже, где проходила конференция по изменению климата. Но частота его употребления выросла в сто раз благодаря 16-летней шведской эко-активистке Грете Тунберг, которая начала серию акций протеста у здания парламента в Швеции. 

Также в список популярных слов 2019 года вошли: 

- "Rewilding" - возвращение определенной местности в дикое природное состояние;

- "influencer" - человек, который оказывает воздействие на умы через соцсети;

- "deepfake" - методика искусственного интеллекта, которая создает поддельные изображения или видео, которые невозможно отличить от настоящих;

- "hopepunk" - оптимистическое направление передачи информации устным путем, противопоставляемое мрачному антиутопическому "grimdark".

  • В 2017 году английский словарь Collins признал фразу "фейковые новости" (fake news) самой популярной.
  • 16 ноября 2016 года Оксфордский словарь присудил звание слово года термину "постправда" (post-truth).
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слово года Collins English Dictionary климатическая забастовка
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