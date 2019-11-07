Словарь Collins назвал самое популярное слово 2019 года

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Collins English Dictionary объявило выражение "климатическая забастовка" самым популярным словом в английском языке в 2019 году. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Агентство уточняет, что впервые оно было зарегистрировано издательством в 2015 году после акций протеста в Париже, где проходила конференция по изменению климата. Но частота его употребления выросла в сто раз благодаря 16-летней шведской эко-активистке Грете Тунберг, которая начала серию акций протеста у здания парламента в Швеции.

Также в список популярных слов 2019 года вошли:

- "Rewilding" - возвращение определенной местности в дикое природное состояние;

- "influencer" - человек, который оказывает воздействие на умы через соцсети;

- "deepfake" - методика искусственного интеллекта, которая создает поддельные изображения или видео, которые невозможно отличить от настоящих;

- "hopepunk" - оптимистическое направление передачи информации устным путем, противопоставляемое мрачному антиутопическому "grimdark".