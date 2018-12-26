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26.12.2018, 07:17

Смерть ребенка-мигранта в США: Гватемала требует расследования

Смерть ребенка-мигранта в США: Гватемала требует расследования - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Зафиксирован второй случай смерти ребенка-мигранта из Гватемалы в США в декабре 2018 года

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МИД Гватемалы во вторник, 25 декабря, потребовал от властей США провести тщательное расследование обстоятельств смерти 8-летнего мальчика, скончавшегося в ночь на 25 декабря в больнице штата Нью-Мексико, куда был доставлен из центра содержания нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, это уже второй случай смерти ребенка-мигранта из Гватемалы в США в течение декабря.

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По информации таможенно-пограничной службы США, в первый раз мальчик был доставлен в больницу 24 декабря. Врачи посчитали, что у мальчика простуда, ему прописали амоксициллин и ибупрофен, после 90-минутного обследования он был отправлен назад.

Вечером того же дня его состояние ухудшилось, у ребенка началась рвота и его вновь доставили в клинику, где он и умер вскоре после полуночи. Точные причины смерти пока не установлены.

Как утверждается в заявлении МИД Гватемалы, несовершеннолетний гватемальского происхождения пересек границу Мексики и США в сопровождении отца 18 декабря в районе Эль-Пасо, штат Техас. 23 декабря они были помещены в центр содержания мигрантов в Аламогордо, штат Нью-Мексико, находящийся примерно в 145 километрах от Эль-Пасо.

Ранее, в начале декабря, 7-летняя девочка из Гватемалы скончалась от обезвоживания в больнице Эль-Пасо вскоре после задержания американскими пограничниками. Власти США не признают ответственности за этот инцидент. Ведется расследование.

21 декабря 2018 года Конгресс США не утвердил проект бюджета из-за разногласий в связи с требованием президента США Дональда Трампа выделить бюджетные средства в размере 5 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

22 декабря из-за отсутствия финансирования были частично закрыты некоторые федеральные госучреждения.

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Теги: США, гватемала, смерть ребенка
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