В Кабуле террористы захватили админздание и убили 28 человек

Иллюстративное фото (скрин из видео)

обновлено

В Кабуле террорист-смертник подорвал у правительственного здания начиненный взрывчаткой автомобиль, а его сообщники прорвались внутрь и взяли в заложники гражданских. Об этом сообщает Reuters.

По последним данным, террористы внутри админздания убили 28 человек, в том числе сотрудника полиции, и ранили еще 20.

Реклама

Трое боевиков ликвидированы силами безопасности Афганистана.

Ранее сообщалось, что из захваченного правительственного здания удалось эвакуировать около двух сотен людей.

"Силы безопасности эвакуировали свыше 200 человек, но внутри все еще остается много заложников", - говорил представитель МИД Афганистана.

Агентство отмечает, что нападения на правительственные здания в Афганистане часто осуществляет Талибан. Это движение борется за освобождение страны от присутствия иностранных войск и восстановление строгих исламских предписаний.

Читайте также: Взрыв на дне рождения Мухаммада в Кабуле: погибли 40 человек