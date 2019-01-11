СМИ нашли связь людей повара Путина с убийством репортеров в ЦАР

Евгений Пригожин (фото - Алексей М.Flickr)

Водитель группы российских репортеров, которые в 2018 году были убиты в Центральноафриканской республике, постоянно поддерживал связь с людьми, имеющими непосредственное отношение к ЧВК-структурам "повара Путина" Евгения Пригожина. Об этом говорится расследовании журналистов Новой газеты.

"Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко были убиты 30 июля 2018 года... при расследовании деятельности "группы Вагнера" — вооруженного формирования, связанного с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным", - отмечается в сообщении.

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По версии властей ЦАР, убийство совершено "группой людей в тюрбанах, говорящих по-арабски".

Представленные журналистами документы показывают, что Расторгуев, Джемаль и Радченко с момента прилета в ЦАР были под контролем местного жандарма, который вместе с еще двумя африканцами и тремя европейцами находился на месте убийства.

Расторгуева, Джемаля и Радченко расстреляли из автоматов. Водителю Бьенвеню Дувокама якобы удалось скрыться и добраться до ближайшей деревни. В расследовании отмечается, что причиной смерти стали выстрелы из АК-47, АКМ или их многочисленных модификаций, которые используют патрон образца 1943 года калибра 7,62 мм.

Джемаль и Расторгуев были убиты несколькими прицельными выстрелами. Радченко, чье тело было обнаружено в нескольких метрах далее, перед смертью был жестоко избит (данные судебно-медицинской и трасологической экспертиз имеются у Новой газеты).

Журналисты отметили, что водитель является бывшим агентом местной жандармерии. В день убийства журналистов и в предыдущие два дня Дувокама более 40 раз звонил жандарму Эмманюэлю Котофио, отмечают авторы расследования. Котофио во время поездок журналистов постоянно находился в непосредственной близости от них, а 30 июля был на месте убийства. По данным издания, он поддерживал активную связь с присутствовавшим в стране россиянином Александром Сотовым.

Сотов, как утверждается, - подчиненный и доверенный сотрудник Валерия Захарова, "советника президента ЦАР по безопасности", тесно связанного с бизнесом Пригожина.

Ссылаясь на свои источники, газета утверждает, что Котофио проходил переподготовку в Судане под руководством инструкторов из РФ и находится в постоянном контакте с россиянами, а после убийства журналистов получил повышение по службе.

31 июля 2018 года в РФ сообщили о гибели в ЦАР троих россиян (журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко), которые хотели попасть на базу ЧВК Вагнера в 60 км от города Банги на территории поместья Беренго - резиденции президента и императора. Их тела нашли в 23 км от города Сибут. За получение контракта, связанного с охраной золотодобытчиков, ЧВК Вагнера конкурировала с новой ЧВК "Патриот", связанной с Минобороны РФ. Охрана местного диктатора, по данным СМИ, состоит из бойцов российских спецподразделений.