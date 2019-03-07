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07.03.2019, 12:17

СМИ сообщили, кто может стоять за взломом британской организации

СМИ сообщили, кто может стоять за взломом британской организации - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Расследованием взлома занимается Национальное криминальное агентство Великобритании

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За кражей данных британской неправительственной организации "Институт государственного управления" может быть военная разведка России. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в британском правительстве.

По словам источника, эту атаку считают "значительной" потому, что если информация о причастности ГРУ подтвердится, то это будет первый случай, когда РФ совершила взлом в Великобритании.

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Один из учредителей "Института государственного управления", чиновник министерства обороны Великобритании Кристофер Донелли считает, что за взломом стоит ГРУ.

Расследованием взлома занимается Национальное криминальное агентство Великобритании.

12 октября 2018 года Великобритания предоставила Украине сведения об участии специалистов ГРУ в кибератаке на Киевский метрополитен и Международный аэропорт Одесса в октябре 2017 года.

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Теги: гру, взлом, Институт государственного управления
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