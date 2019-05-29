Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.05.2019, 16:06

Сожжение девушки в Бангладеш: в суде требуют казни для 16 человек

Сожжение девушки в Бангладеш: в суде требуют казни для 16 человек - Фото
Фото: ЕРА

Директор школы заказал жестокое убийство ученицы, которая пожаловалась на сексуальные домогательства с его стороны

В Бангладеш 16 гражданам предъявили обвинение по делу о шокирующем убийстве 19-летней девушки, которая была сожжена заживо после того, как пожаловалась на сексуальные домогательства. Об этом сообщает ВВС.

19-летнюю Нусрат Джахан Рафи облили керосином и подожгли на крыше медресе (исламской школы) 6 апреля.

Это случилось через несколько дней после того, как Нусрат пожаловалась в полицию на домогательства со стороны директора школы.

По версии полиции, директор приказал убить девушку, когда она отказалась снять с него обвинения.

Это дело вызвало массовые протесты в Бангладеш, обратив внимание на уязвимость жертв сексуальных домогательств в стране.

Как сообщает агентство, Рафи подала жалобу в полицию против директора в конце марта, он был арестован. 6 апреля она пошла в школу, чтобы сдать выпускные экзамены. Там люди, одетые в бурки, полностью закрывающие лица, заманили девушку на крышу школы и подожгли.

Они планировали сделать так, чтобы это выглядело как самоубийство, сообщили в полиции, но Рафи, у которой были ожоги 80% тела, смогла подать заявление до того, как умерла 10 апреля.

Среди 16 обвиняемых - учащиеся медресе и два местных политика из правящей партии Лига Авами, которые занимали видные позиции в школе.

Следователи требуют смертной казни для всех подозреваемых.

По словам полицейских, директор признался в суде, что заказал убийство. В общей сложности 12 обвиняемых дали признательные показания. Политики отрицают свою причастность к инциденту.

Отправить:
Распечатать:
Теги: бангладеш, ислам, домогательство
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 