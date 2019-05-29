Сожжение девушки в Бангладеш: в суде требуют казни для 16 человек

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В Бангладеш 16 гражданам предъявили обвинение по делу о шокирующем убийстве 19-летней девушки, которая была сожжена заживо после того, как пожаловалась на сексуальные домогательства. Об этом сообщает ВВС.

19-летнюю Нусрат Джахан Рафи облили керосином и подожгли на крыше медресе (исламской школы) 6 апреля.

Это случилось через несколько дней после того, как Нусрат пожаловалась в полицию на домогательства со стороны директора школы.

По версии полиции, директор приказал убить девушку, когда она отказалась снять с него обвинения.

Это дело вызвало массовые протесты в Бангладеш, обратив внимание на уязвимость жертв сексуальных домогательств в стране.

Как сообщает агентство, Рафи подала жалобу в полицию против директора в конце марта, он был арестован. 6 апреля она пошла в школу, чтобы сдать выпускные экзамены. Там люди, одетые в бурки, полностью закрывающие лица, заманили девушку на крышу школы и подожгли.

Они планировали сделать так, чтобы это выглядело как самоубийство, сообщили в полиции, но Рафи, у которой были ожоги 80% тела, смогла подать заявление до того, как умерла 10 апреля.

Среди 16 обвиняемых - учащиеся медресе и два местных политика из правящей партии Лига Авами, которые занимали видные позиции в школе.

Следователи требуют смертной казни для всех подозреваемых.

По словам полицейских, директор признался в суде, что заказал убийство. В общей сложности 12 обвиняемых дали признательные показания. Политики отрицают свою причастность к инциденту.