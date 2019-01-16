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16.01.2019, 11:14

Соратник наркобарона: картель дал президенту взятку $100 млн

Соратник наркобарона: картель дал президенту взятку $100 млн - Фото
Энрике Пенья Ньето (фото - flickr.com/photos/presidenciamx)

В 2009-2011 годах мексиканец Эль-Чапо с состоянием около $1 млрд был 41-м, 55-м и 60-м в списке самых влиятельных людей планеты по версии Forbes

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Бывший близкий соратник мексиканского наркобарона Хоакина "Эль-Чапо" Гусмана заявил в суде, что его босс несколько лет назад якобы дал взятку $100 млн 81-му президенту Мексики Энрике Пенья Ньето. Об этом пишет агентство Голос Америки.

Ранее бывший "правой рукой" криминального лидера Алекс Сифуэнтес обсуждал предполагаемую взятку на перекрестном допросе, который устроил в федеральном суде Бруклина один из адвокатов Гусмана Джеффри Лихтман.

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По словам экс-соратника наркобарона, передача денег якобы состоялась в октябре 2012 года: в то время Пенья Ньето только готовился к вступлению в должность.

Когда подсудимого спросили, сообщил ли он властям три года назад о такой взятке, он сказал "да".

Пенья Ньето ранее уже отрицал получение каких-либо взяток от главарей преступного мира.

После смерти террориста Усамы бен Ладена Эль-Чапо стал самым опасным разыскиваемым преступником мира. В 2016 году его поймали благодаря романтической переписке с мексиканской актрисой Кейт дель Кастильо. 61-летнего Гусмана экстрадировали в США в 2017 году. Ему предъявили обвинения в контрабанде кокаина, героина и других наркотиков в страну в бытность главарем картеля "Синалоа".

Осенью 2018 года в Мексике обнаружили 166 тел на месте массового захоронения в штате Веракрус, который охвачен войнами между наркокартелями. В 2017-м в стране зарегистрировали больше 30 тысяч убийств.

Читайте также: Поле битвы - Мексика. История войны за наркотики и деньги

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Теги: Энрике Пенья Ньето, Мексика, взятка, наркобарон, картель, эль-чапо
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