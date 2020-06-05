Спасти туристический сезон. В Европе призывают открыть границы до конца июня

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Границы Европейского Союза необходимо открыть для туристов уже к концу этого месяца. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Юлва Йоханссон, сообщает BBC News.

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В Еврокомиссии указывают, что ситуация с коронавирусом "быстро улучшается" и некоторые страны-члены ЕС уже ослабляют пограничный контроль.

"Мы очень близко подошли к ситуации, когда должны снять все внутренние пограничные ограничения и проверки", - сказала Йоханссон, добавив, что "хорошей датой должен стать конец июня".

Ситуация с COVID-19 в Европе идет на спад: страны постепенно отменяют внутренние карантинные ограничения и начали открывать границы.

Италия сделала это в начале недели, но большинство стран планируют открытие в середине июня, включая Францию, Бельгию, Германию, Грецию, Австрию, Нидерланды и Чехию.

С 10 июня Турция возобновляет полеты с 40 странами. Продажа билетов на рейсы из Украины уже открыта.

Украина планирует восстановить международное авиасообщение с 15 июня.