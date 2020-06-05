Спасти туристический сезон. В Европе призывают открыть границы до конца июня

Границы Европейского Союза необходимо открыть для туристов уже к концу этого месяца. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Юлва Йоханссон, сообщает BBC News.
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В Еврокомиссии указывают, что ситуация с коронавирусом "быстро улучшается" и некоторые страны-члены ЕС уже ослабляют пограничный контроль.
"Мы очень близко подошли к ситуации, когда должны снять все внутренние пограничные ограничения и проверки", - сказала Йоханссон, добавив, что "хорошей датой должен стать конец июня".