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Спасти туристический сезон. В Европе призывают открыть границы до конца июня

Спасти туристический сезон. В Европе призывают открыть границы до конца июня - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine
05.06.2020, 10:46

Все страны-члены ЕС должны отменить свои пограничные ограничения из-за коронавируса к концу этого месяца, считает Европейская комиссия

Границы Европейского Союза необходимо открыть для туристов уже к концу этого месяца. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Юлва Йоханссон, сообщает BBC News.

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В Еврокомиссии указывают, что ситуация с коронавирусом "быстро улучшается" и некоторые страны-члены ЕС уже ослабляют пограничный контроль.

"Мы очень близко подошли к ситуации, когда должны снять все внутренние пограничные ограничения и проверки", - сказала Йоханссон, добавив, что "хорошей датой должен стать конец июня".

  • Ситуация с COVID-19 в Европе идет на спад: страны постепенно отменяют внутренние карантинные ограничения и начали открывать границы.
  • Италия сделала это в начале недели, но большинство стран планируют открытие в середине июня, включая Францию, Бельгию, Германию, Грецию, Австрию, Нидерланды и Чехию.
  • С 10 июня Турция возобновляет полеты с 40 странами. Продажа билетов на рейсы из Украины уже открыта.
  • Украина планирует восстановить международное авиасообщение с 15 июня.

Наталия Софиенко
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