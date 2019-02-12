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12.02.2019, 15:01

США будут бороться с РФ за "восточный фланг НАТО" - Помпео

США будут бороться с РФ за "восточный фланг НАТО" - Помпео - Фото
Майкл Помпео и Тибор Бенко (фото: EPA)

Америка намерена отстаивать свои интересы в Венгрии и по всему "восточному флангу НАТО", заявил госсекретарь США Майкл Помпео

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США будет бороться за влияние на "восточном фланге НАТО". В частности, речь идет о Венгрии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на госсекретаря США Майкла Помпео.

"Мы не должны позволить Путину внести разлад в отношения между странами-членами НАТО. Венгры отлично знают, что авторитарная Россия никогда не будет рада независимости меньших стран", - заявил Помпео.

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В то же время, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия остается "надежным союзником" США.

В подтверждение своих слов Сийярто рассказал, что Венгрия ведет с американской компанией переговоры о покупке систем ПВО.

Отмечается также, что это первый визит Помпео в Венгрию с 2011 года.

Читайте также: "Надо поддерживать": Помпео поговорил с Сийярто про Украину

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Теги: Майкл Помпео, Россия, США, нато, Венгрия
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