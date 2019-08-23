Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Помпео объяснил, как США хотят усилить сотрудничество с Канадой

Помпео объяснил, как США хотят усилить сотрудничество с Канадой - Фото
Фото: EPA
23.08.2019, 08:15

Госсекретарь США отметил, что огромные арктические территории Канады являются "задними дверьми на континент"

США стремятся усилить сотрудничество с Канадой ради повышения обороноспособности в Арктике. Об этом во время совместной с главой МИД Канады Христей Фриланд пресс-конференции заявил госсекретарь США Майкл Помпео, сообщает Укринформ.

"Администрация Трампа желает работать с Канадой ради усиления нашей совместной обороны в Арктике", - сказал Помпео.

По его словам, огромные арктические территории Канады являются "задними дверьми на континент".

"Стратегическая важность Арктики, в том числе огромные запасы ресурсов и мореходные пути, представляют все больший интерес для всего мира, особенно Китая и России", - подчеркнул  Помпео.

Канада контролирует 25% территории Арктики и имеет большие планы на так называемый Северо-Западный морской проход, который проходит через канадский Арктический Архипелаг и позволяет существенно сократить путь из Европы в Азию, однако ранее был практически несудоходным из-за замерзания.

  • С 1961 года ледники во всем мире потеряли более 9 трлн тонн льда, из-за чего уровень моря на планете поднялся на 2,7 см.
Напишите нам
Христя Фриланд Майкл Помпео дональд трамп арктика
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 