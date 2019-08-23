Помпео объяснил, как США хотят усилить сотрудничество с Канадой

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США стремятся усилить сотрудничество с Канадой ради повышения обороноспособности в Арктике. Об этом во время совместной с главой МИД Канады Христей Фриланд пресс-конференции заявил госсекретарь США Майкл Помпео, сообщает Укринформ.

"Администрация Трампа желает работать с Канадой ради усиления нашей совместной обороны в Арктике", - сказал Помпео.

По его словам, огромные арктические территории Канады являются "задними дверьми на континент".

"Стратегическая важность Арктики, в том числе огромные запасы ресурсов и мореходные пути, представляют все больший интерес для всего мира, особенно Китая и России", - подчеркнул Помпео.

Канада контролирует 25% территории Арктики и имеет большие планы на так называемый Северо-Западный морской проход, который проходит через канадский Арктический Архипелаг и позволяет существенно сократить путь из Европы в Азию, однако ранее был практически несудоходным из-за замерзания.