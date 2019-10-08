США могут отказаться от наблюдательных полетов над Россией

Элиот Энгель (Фото: EPA)

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает выход из договора об открытом небе. Об этом стало известно из письма председателя комитета Конгресса США по иностранным делам Элиота Энгеля, направленного советнику президента США по нацбезопасности Роберту О'Брайену.

"Я глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из договора об открытом небе, и настоятельно призываю вас воздержаться от такого опрометчивого шага", - пишет Энгель.

Договор об открытом небе позволяет 34 странам-участницам осуществлять наблюдательные полеты над территорией друг друга, с целью наблюдения за военной деятельностью и контроля за соблюдением договоров о сокращении вооружения.

Энгель подчеркивает в письме, что договор позволяет США получать дополнительную информацию о военных действиях России в Украине. Выход из договора, по его мнению, ставит под сомнение способность США быть предсказуемым и надежным партнером в вопросах европейской безопасности.