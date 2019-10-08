Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

США могут отказаться от наблюдательных полетов над Россией

США могут отказаться от наблюдательных полетов над Россией - Фото
Элиот Энгель (Фото: EPA)
08.10.2019, 06:58

Конгрессмен обратился к советнику Трампа по поводу возможного выхода США из договора об открытом небе

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает выход из договора об открытом небе. Об этом стало известно из письма председателя комитета Конгресса США по иностранным делам Элиота Энгеля, направленного советнику президента США по нацбезопасности Роберту О'Брайену.

"Я глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из договора об открытом небе, и настоятельно призываю вас воздержаться от такого опрометчивого шага", - пишет Энгель.

Договор об открытом небе позволяет 34 странам-участницам осуществлять наблюдательные полеты над территорией друг друга, с целью наблюдения за военной деятельностью и контроля за соблюдением договоров о сокращении вооружения.

Энгель подчеркивает в письме, что договор позволяет США получать дополнительную информацию о военных действиях России в Украине. Выход из договора, по его мнению, ставит под сомнение способность США быть предсказуемым и надежным партнером в вопросах европейской безопасности.

  • В 2017 году США собирались объявить ограничения на полеты российских военных самолетов над американской территорией в соответствии с договором об открытом небе.
Напишите нам
Элиот Энгель открытое небо
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 