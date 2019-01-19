США начали снимать оружейное эмбарго с Кипра

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Соединенные Штаты вскоре начнут отменять давнее оружейное эмбарго в отношении Кипра. Об этом сообщает AP, ссылаясь на министра иностранных дел Кипра Никоса Христодулидиса.

Христодулидис отметил, что США признают вклад островного государства в укрепление региональной стабильности и безопасности и поэтому готовы представить ему возможность приобретать военную технику.

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США наложили на Кипр эмбарго в 1987 году, чтобы устранить возможные препятствия объединению разделенного Кипра. Остров раскололся по этническому признаку в 1974 году после турецкого вторжения.

Христодулидис добавил, что Вашингтон больше не рассматривает Кипр исключительно через призму нерешенного конфликта.

Министерство иностранных дел России ранее назвало "антироссийскими планами" наращивание военного присутствия США на Кипре, напоминает AP.

Христодулидис сказал, что заявление Москвы не отражает реальность. Он передал своему российскому коллеге, что более тесные связи с Америкой не должны трактоваться как наносящие ущерб отношениям Кипра с любой другой страной.