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07.02.2019, 08:20

США намерены купить у Израиля систему ПРО

США намерены купить у Израиля систему ПРО - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Пентагон протестирует и купит у Израиля систему перехвата ракет ближнего радиуса действия

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Пентагон объявил о планах приобрести и испытать на практике образцы израильской системы перехвата ракет ближнего радиуса действия "Железный купол". Об этом сообщает Би-Би-Си.

Перед покупкой США намерены испытать образцы израильской системы ПРО. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал сделку выдающимся достижением своей страны.

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"Это еще одно проявление углубления наших близких союзнических отношений с Соединенными Штатами и выражение растущего статуса Израиля в мире", - говорится в его заявлении.

"Железный купол" перехватывает ракеты ближнего радиуса действия на основании радарных данных, определяя в реальном масштабе времени траекторию полета такой ракеты и вероятное место ее падения. Затем на перехват цели запускаются ракеты "Тамир".

По данным израильских военных, система способна поражать до 90% целей и обеспечивать защиту от ракетных обстрелов территории площадью до 150 кв. км. Некоторые компоненты “Железного купола” производят американские компании.

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Теги: про, Израиль, Железный купол, пентагон, Биньямин Нетаньяху
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