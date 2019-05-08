США намерены оснастить истребители F-35 гиперзвуковыми ракетами

Фото: airshowstuff.com

Американская компания из оборонно-промышленного комплекса Lockheed Martin показала концепт модернизированного истребителя пятого поколения F-35 в его палубной версии для морпехов: самолет предлагают оснастить двумя гиперзвуковыми ракетами на внешних держателях. Об этом пишет издание The Drive.

Такую ракету разрабатывают в рамках проекта Hypesonic Air-breathing Weapon Concept, изначально - исключительно как наземный комплекс.

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Скорость маневренной ракеты со сложной траекторией полета планируется не менее 5 Мах. Такие снаряды невозможно будет перехватить обычными системами ПРО.

Сейчас рассматривается возможность оснащать таким комплексом и другие носители - "морской" истребитель F/A-18E и стратегические бомбардировщики B-1 и B-52.

Контракт Lockheed Martin с ВВС США на разработку ракеты оценивается почти в в $930 млн.