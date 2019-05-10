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10.05.2019, 09:34

США обвинили хакеров из Китая в хищении данных миллионов человек

США обвинили хакеров из Китая в хищении данных миллионов человек - Фото
Хакер (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

Китайских хакеров обвинили в хищении базы данных страховых компаний

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Прокуратура США предъявила обвинения китайской хакерской группировке в хищении персональных данных 78 миллионов человек. Об этом сообщает пресс-служба американского Министерства юстиции.

В обвинительном акте сказано, что гражданин Китая Ван Фуцзе и другие члены хакерской группировки в результате "исключительно сложной" операции провели "один из самых серьезных компьютерных взломов в истории".

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В Минюсте США подчеркнули, что "наглая китайская хакерская группа" действовала "с чувством безнаказанности". Дело передано в суд.

Речь идет о взломе в 2015 году базы данных одной из крупнейших страховой компаний Anthem Inc и трех других американских компаний. По данным следствия, хакеры с февраля 2014 года рассылали фишинговые письма и загружали на компьютеры жертв вредоносное программное обеспечение. Киберпреступники получили доступ к именам, идентификационным номерам, датам рождения, номерам соцстрахования, адресам, номерам телефонов, электронной почте, информации о занятости и данным о доходах. Не известно, как именно использовались эти данные.

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Теги: Китай, США, хакер, данные, взлом, Anthem Inc
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