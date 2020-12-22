США подали в суд на Walmart, обвинив сеть в усугублении опиоидного кризиса

Министерство юстиции США подало в суд на Walmart Inc., обвинив розничную сеть в усугублении опиоидного кризиса в Соединенных Штатах и игнорировании предупреждений фармацевтов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы суда.

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Акции ритейлера упали примерно на 2% после этой новости.

В иске, поданном в Окружной суд США в штате Делавэр, Walmart обвиняется в несерьезном отношении к своим обязанностям по контролю за аптеками.

В иске говорится, что компания Walmart "создала систему, которая превратила ее 5 000 аптек в магазинах в поставщиков сильнодействующих обезболивающих, начиная с июня 2013 года".

Действия Walmart помогли "разжечь национальный кризис", – сказал Джеффри Боссерт Кларк, и.о. главы гражданского отдела Министерства юстиции. При этом он отказался сообщить размер штрафа, который правительство требует от Walmart.

Компания отказалась прокомментировать иск.

Справка. По данным Минздрава США, опиоидный кризис начался с того, что в середине 1990-х годов после того, как фармацевтические компании заверили медицинское сообщество в отсутствии рисков формирования зависимости от опиоидных болеутоляющих, и поставщики медицинских услуг начали прописывать их по более высоким ценам. Это привело к широкому распространению злоупотребления опиоидами, прежде чем стало ясно, что эти лекарства действительно могут вызывать сильную зависимость.

В октябре 2020 года Минюст США завершил рассмотрение дела против производителя опиоидного препарата оскиконтин – компании Purdue Pharma. Компания признала свою вину по трем пунктам обвинения и согласилась заплатить $8,34 млрд в качестве штрафов и компенсаций.

Вадим Ребрина

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