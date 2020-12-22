США подали в суд на Walmart, обвинив сеть в усугублении опиоидного кризиса
Министерство юстиции США подало в суд на Walmart Inc., обвинив розничную сеть в усугублении опиоидного кризиса в Соединенных Штатах и игнорировании предупреждений фармацевтов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы суда.
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Акции ритейлера упали примерно на 2% после этой новости.
В иске, поданном в Окружной суд США в штате Делавэр, Walmart обвиняется в несерьезном отношении к своим обязанностям по контролю за аптеками.
В иске говорится, что компания Walmart "создала систему, которая превратила ее 5 000 аптек в магазинах в поставщиков сильнодействующих обезболивающих, начиная с июня 2013 года".
Действия Walmart помогли "разжечь национальный кризис", – сказал Джеффри Боссерт Кларк, и.о. главы гражданского отдела Министерства юстиции. При этом он отказался сообщить размер штрафа, который правительство требует от Walmart.
Компания отказалась прокомментировать иск.
В октябре 2020 года Минюст США завершил рассмотрение дела против производителя опиоидного препарата оскиконтин – компании Purdue Pharma. Компания признала свою вину по трем пунктам обвинения и согласилась заплатить $8,34 млрд в качестве штрафов и компенсаций.
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