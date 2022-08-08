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США получили ордер на арест самолета российского олигарха и депутата стоимостью $90 млн

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 22:34
США получили ордер на арест самолета российского олигарха и депутата стоимостью $90 млн - Фото
Сергей Скоч (скриншот с видео)

Суд уполномочил Соединенные Штаты арестовать самолет стоимостью $90 млн, принадлежащий российскому олигарху, депутату нелегитимной Госдумы Андрею Скочу. Об этом сообщает AP.

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Это решение – часть многомесячного преследования российских олигархов и их заблокированной собственности, заявил прокурор США Дамиан Уильямс.

Ордер на арест самолета, который сейчас находится в Казахстане, был подписан окружным судьей США Робертом Лербургером в Нью-Йорке после того, как федеральный агент представил показания под присягой, объясняющие, что Скоч является владельцем Airbus через ряд подставных компаний и трастов.

Ранее США объявили, что пытаются конфисковать суперяхту Madame Gu стоимостью $156 млн, принадлежащую Скочу. Яхта зарегистрирована на Каймановых островах, но совсем недавно была пришвартована в порту Рашид в Дубае.

В июне Министерство финансов ввело дополнительные санкции против Скоча и его активов. Скоч также находится под санкциями Европейского Союза.

СПРАВКА. Андрей Скоч — депутат Госдумы от пропутинской партии Единая Россия. Президент международного фонда Поколение. Миллиардер. Совладелец металлургического холдинга USM. Занимает 21-е место в российском списке журнала Forbes. США впервые наложили санкции на олигарха в апреле 2018 года за его связи с организованной преступностью и за его депутатство. После полномасштабного вторжения России в Украину США ввели дополнительные санкции против Скоча и его активов.
  • 2 августа США объявили о расширении списка санкций против России. Под них попали бизнесмены, олигархи, 36 компаний научного и военно-промышленного комплекса, а также подруга Путина, бывшая гимнастка Алина Кабаева.
Вадим Ребрина
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