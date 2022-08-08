США получили ордер на арест самолета российского олигарха и депутата стоимостью $90 млн
Суд уполномочил Соединенные Штаты арестовать самолет стоимостью $90 млн, принадлежащий российскому олигарху, депутату нелегитимной Госдумы Андрею Скочу. Об этом сообщает AP.
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Это решение – часть многомесячного преследования российских олигархов и их заблокированной собственности, заявил прокурор США Дамиан Уильямс.
Ордер на арест самолета, который сейчас находится в Казахстане, был подписан окружным судьей США Робертом Лербургером в Нью-Йорке после того, как федеральный агент представил показания под присягой, объясняющие, что Скоч является владельцем Airbus через ряд подставных компаний и трастов.
Ранее США объявили, что пытаются конфисковать суперяхту Madame Gu стоимостью $156 млн, принадлежащую Скочу. Яхта зарегистрирована на Каймановых островах, но совсем недавно была пришвартована в порту Рашид в Дубае.
В июне Министерство финансов ввело дополнительные санкции против Скоча и его активов. Скоч также находится под санкциями Европейского Союза.
- 2 августа США объявили о расширении списка санкций против России. Под них попали бизнесмены, олигархи, 36 компаний научного и военно-промышленного комплекса, а также подруга Путина, бывшая гимнастка Алина Кабаева.
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