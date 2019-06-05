Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.06.2019, 08:30

США сообщили о небезопасном перехвате самолета истребителем РФ

США сообщили о небезопасном перехвате самолета истребителем РФ - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Российский истребитель Су-34 трижды перехватывал самолет-наблюдатель ВМС США

Российский многоцелевой истребитель Су-35 вчера, 4 июня, трижды перехватывал самолет-наблюдатель Военно-морских сил США P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Об этом сообщает Шестой флот США.

Один из перехватов в армии США назвали небезопасным: Су-35 на высокой скорости прошел прямо перед самолетом миссии.

После второго перехвата экипаж P-8A Poseidon сообщил о волне турбулентности.

В целом продолжительность одного перехвата составила примерно 28 минут.

Американские военные назвали такие действия российских пилотов безответственными.

20 мая американские истребители перехватили шесть военных самолетов России в международном воздушном пространстве западнее штата Аляска. Российские самолеты разделились на две группы. В первой - два стратегических бомбардировщика Ту-95, которые были перехвачены двумя американскими истребителями F-22. Во второй - два Ту-95 и два истребителя Су-35. На их перехват также поднялись F-22.

Отправить:
Распечатать:
Теги: P-8A Poseidon, истребитель, Су-34
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 