США сообщили о небезопасном перехвате самолета истребителем РФ

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Российский многоцелевой истребитель Су-35 вчера, 4 июня, трижды перехватывал самолет-наблюдатель Военно-морских сил США P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Об этом сообщает Шестой флот США.

Один из перехватов в армии США назвали небезопасным: Су-35 на высокой скорости прошел прямо перед самолетом миссии.

После второго перехвата экипаж P-8A Poseidon сообщил о волне турбулентности.

В целом продолжительность одного перехвата составила примерно 28 минут.

Американские военные назвали такие действия российских пилотов безответственными.

20 мая американские истребители перехватили шесть военных самолетов России в международном воздушном пространстве западнее штата Аляска. Российские самолеты разделились на две группы. В первой - два стратегических бомбардировщика Ту-95, которые были перехвачены двумя американскими истребителями F-22. Во второй - два Ту-95 и два истребителя Су-35. На их перехват также поднялись F-22.