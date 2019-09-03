США ввели санкции против космических агентств Ирана

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Иранского гражданского космического агентства и двух исследовательских организаций, заявив, что те работают для продвижения программы баллистических ракет. Об этом сообщает Голос Америки.
В Минфине США уточнили, что санкции направлены против Иранского космического агентства, Иранского центра космических исследований и Научно-исследовательского института космонавтики.
"США не позволят Ирану использовать свою программу космических полетов в качестве прикрытия для продвижения программ баллистических ракет", - заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
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