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США ввели санкции против космических агентств Ирана

США ввели санкции против космических агентств Ирана - Фото
Майкл Помпео (фото - ЕРА)
03.09.2019, 23:54

В Госдепе и Минфине США считают, что деятельность космических агентств Ирана - прикрытие для его ядерной программы

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Иранского гражданского космического агентства и двух исследовательских организаций, заявив, что те работают для продвижения программы баллистических ракет. Об этом сообщает Голос Америки.

В Минфине США уточнили, что санкции направлены против Иранского космического агентства, Иранского центра космических исследований и Научно-исследовательского института космонавтики.

"США не позволят Ирану использовать свою программу космических полетов в качестве прикрытия для продвижения программ баллистических ракет", - заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

  • По его словам, 29 августа Иран пытался испытать космический ракетно-транспортное средство, подчеркнув "неотложность угрозы".
  • США требуют от Ирана отказаться от запуска ракет, опасаясь, что технология, используемая для вывода спутников на орбиту, может помочь Тегерану развить программу баллистических ракет, необходимых для запуска ядерных боеголовок. Тегеран отрицает.

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