США вводят новые санкции из-за Северного потока-2 – Блинкен

США вводят новые санкции из-за российско-немецкого газопровода Северный поток-2. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена на сайте ведомства.

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По его словам, госдеп предоставил Конгрессу США отчет на основе закона о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года (PEESA). В него включены два судна и одно связанное с Россией предприятие, которые участвовали в проекте Северный поток-2, говорится в сообщении.

"На компанию Transadria Ltd. будут наложены санкции в соответствии с PEESA, а ее судно Marlin будет идентифицировано как заблокированная собственность", – заявил Блинкен.

Второе судно госдеп не называл, однако напомнил, что США на сегодня ввели санкции против восьми человек и 17 судов за сооружение СП-2.

Блинкен отметил, что США выступают против СП-2 и продолжают работать с Германией, союзниками и партнерами, чтобы снизить риски, которые газопровод несет Украине, странам НАТО и ЕС.

В сентябре Палата представителей США согласилась добавить в проект оборонного бюджета США санкции против Северного потока-2. Он требует одобрения в Сенате и подписи президента Джо Байдена, чтобы стать законом.

10 сентября Газпром заявил о завершении строительства СП-2. 15 октября Нафтогаз, а 21 – Оператор ГТС Украины подали заявки немецкому регулятору на участие в процедуре сертификации оператора СП-2. 15 ноября ФСА удовлетворило заявку Нафтогаза на участие в сертификации.

16 ноября регулятор принял решение приостановить процесс сертификации оператора Северного потока-2. На фоне новости о приостановке сертификации, спотовая цена газа в Европе снова превысила $1000 за тысячу кубометров. Решение немецкого регулятора приостановить сертификацию отложит ввод газопровода в эксплуатацию до марта 2022 года.

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Марк Сировой

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