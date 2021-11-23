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США вводят новые санкции из-за Северного потока-2 – Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2021, 08:00
США вводят новые санкции из-за Северного потока-2 – Блинкен - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

США вводят новые санкции из-за российско-немецкого газопровода Северный поток-2. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена на сайте ведомства.

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По его словам, госдеп предоставил Конгрессу США отчет на основе закона о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года (PEESA). В него включены два судна и одно связанное с Россией предприятие, которые участвовали в проекте Северный поток-2, говорится в сообщении.

"На компанию Transadria Ltd. будут наложены санкции в соответствии с PEESA, а ее судно Marlin будет идентифицировано как заблокированная собственность", – заявил Блинкен.

Второе судно госдеп не называл, однако напомнил, что США на сегодня ввели санкции против восьми человек и 17 судов за сооружение СП-2.

Блинкен отметил, что США выступают против СП-2 и продолжают работать с Германией, союзниками и партнерами, чтобы снизить риски, которые газопровод несет Украине, странам НАТО и ЕС.

  • В сентябре Палата представителей США согласилась добавить в проект оборонного бюджета США санкции против Северного потока-2. Он требует одобрения в Сенате и подписи президента Джо Байдена, чтобы стать законом.

Читайте также: Сертификация Северного потока-2. Россия пытается найти пробелы в законах ЕС – Кулеба

Марк Сировой
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санкции госдеп северный поток-2 газопровод Энтони Блинкен transadria
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