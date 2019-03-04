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04.03.2019, 17:17

США закрывают в Иерусалиме консульство для палестинцев

США закрывают в Иерусалиме консульство для палестинцев - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Все функции закрытого ведомства переданы посольству

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США закрывают консульство в Иерусалиме, которое обслуживало палестинцев, с передачей всех его функций новому посольству, начиная с 4 марта. Об этом сообщает Голос Америки.

В Госдепе США заявили, что это не означает изменения политики США в отношении Иерусалима, Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Это решение продиктовано усилиями по повышению эффективности и действенности дипломатической работы и операций.

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Решение возмутило палестинцев, которые увидели в закрытии обслуживающей их дипломатической миссии и ее переносе в посольство очередной признак произраильской предвзятости администрации Трампа.

Высокопоставленный представитель палестинских властей Саиб Эрекат назвал это решение "последним гвоздем в крышку гроба" миротворческих усилий США на Ближнем Востоке.

Палестинцы также были возмущены, когда США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, признав этот город столицей еврейского государства.

Палестинцы хотят, чтобы Восточный Иерусалим стал столицей их будущего государства, и считают, что статус города должен быть определен в ходе мирных переговоров.

Госдепартамент заявил, что президент США Дональд Трамп не занимает определенной позиции по вопросам окончательного статуса и остается полностью привержен усилиям по достижению прочного мира между евреями и палестинцами.

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Теги: Иерусалим, Израиль, Палестина, консульство
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