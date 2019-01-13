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13.01.2019, 17:55

Стала известна причина отставки министра обороны Греции

Стала известна причина отставки министра обороны Греции - Фото
Панос Камменос (фото - EPA)

Панос Камменос заявил об отставке в преддверии голосования парламента Греции о переименовании Македонии

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Панос Камменос из правопопулистской партии Независимые греки ушел в отставку с должности министра обороны Греции в знак протеста против переименования Македонии в Республику Северная Македония. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По окончании встречи с премьер-министром страны Алексисом Ципрасом в воскресенье, 13 января, Камменос заявил, что слагает с себя полномочия министра и что его партия выходит из состава коалиционного правительства.

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СМИ сообщают, что это решение принято Камменосом незадолго до проведения в греческом парламенте голосования о согласии или несогласии Афин с переименованием Македонии

Вскоре после того, как стало известно об отставке Камменоса, Ципрас поставил перед председателем парламента Никосом Вуцисом вопрос о доверии правительству.

Спор вокруг наименования государства Македония ведется с момента провозглашения независимости в 1991 году.

Поскольку в состав Греции входит область с названием Македония, Афины до сих пор блокировали вступление бывшей югославской республики в Евросоюз и НАТО, опасаясь, что в случае закрепления названия "Македония" за соседней страной Скопье может предъявить претензии на греческую территорию.

Македония подписала соглашение с Грецией о переименовании страны в Северную Македонию, чтобы разблокировать переговоры о членстве в ЕС. В НАТО также требуют сменить название, чтобы рассматривать перспективы членства страны в альянсе.

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Теги: отставка, македония, Греция, министр обороны, Панос Камменос
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