Стивен Сигал вступил в российскую партию, получив партбилет от террориста Прилепина

Американский актер и продюсер Стивен Сигал стал членом российской партии Справедливая Россия – За правду. Партийный билет ему вручили председатель партии Сергей Миронов и сопредседатель – террорист ДНР Захар Прилепин, пишут росСМИ.

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Ранее Сигал уже состоял в партии За правду, но 22 февраля текущего года Справедливая Россия объединилась с За правду и Патриотами России. В связи с этим актеру выдали новый партбилет объединенной политсилы.

В пресс-службе партии заявили, что Сигал "продолжит заниматься вопросам экологии, особенно борьбой с загрязнением природы". Кроме этого, он выступил с призывом "демилитаризовать космос".

В 2016 году Сигал получил российское гражданство.

В 2017 году СБУ запретила актеру въезжать в Украину в течение последующих пяти лет.

В августе 2018 года Сигал был назначен специальным представителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

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Дарья Мостовая

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