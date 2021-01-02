UA

Стоимость биткоина впервые превысила $30 000

02.01.2021, 18:43
Стоимость биткоина впервые превысила $30 000 - Фото
Биткоин (фото - depositphotos.com)

Рыночная стоимость биткоина впервые превысила $30 000, продолжая рост. Всего несколько недель назад он стоил $20 000, сообщает BBC.

Виртуальная криптовалюта достигла отметки $30 823,30.

За последний год биткоин вырос в цене почти в четыре раза благодаря интересу крупных инвесторов, стремящихся к быстрой прибыли, пишет агентство. Некоторые аналитики считают, что по мере дальнейшего падения доллара США биткоин может вырасти еще больше.

Он торгуется во многом так же, как и настоящие валюты, такие как доллар США и фунт стерлингов.

В последнее время биткоин завоевал поддержку как форма онлайн-платежей, в частности в системе PayPal.

Но криптовалюта также оказалась неустойчивой инвестицией. В 2017 году он был близок к $20 000, но после этого упал ниже $3300. В ноябре прошлого года стоимость биткоина превысила $19 000, прежде чем снова резко упала.

Директор Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что биткоин будет использоваться в качестве способа оплаты в октябре.

"Я должен быть честным, вряд ли биткоин имеет то, что мы обычно называем внутренней стоимостью. Он может иметь внешнюю стоимость в том смысле, что люди этого хотят", – сказал банкир.

Бейли добавил, что он "очень нервничал" из-за людей, использующих биткоин для платежей. По его словам, инвесторы должны понимать, что его цена чрезвычайно нестабильна.

19 декабря средняя рыночная стоимость Bitcoin пересекла отметку в $23 000. 

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
биткоин валюта

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Больше чем дюжина-2. Лучшие статьи, отразившие 2020 год

ИсторииБольше чем дюжина-2. Лучшие статьи, отразившие 2020 год
 