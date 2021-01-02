Рыночная стоимость биткоина впервые превысила $30 000, продолжая рост. Всего несколько недель назад он стоил $20 000, сообщает BBC.

Виртуальная криптовалюта достигла отметки $30 823,30.

За последний год биткоин вырос в цене почти в четыре раза благодаря интересу крупных инвесторов, стремящихся к быстрой прибыли, пишет агентство. Некоторые аналитики считают, что по мере дальнейшего падения доллара США биткоин может вырасти еще больше.

Он торгуется во многом так же, как и настоящие валюты, такие как доллар США и фунт стерлингов.

В последнее время биткоин завоевал поддержку как форма онлайн-платежей, в частности в системе PayPal.

Но криптовалюта также оказалась неустойчивой инвестицией. В 2017 году он был близок к $20 000, но после этого упал ниже $3300. В ноябре прошлого года стоимость биткоина превысила $19 000, прежде чем снова резко упала.

Директор Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что биткоин будет использоваться в качестве способа оплаты в октябре.

"Я должен быть честным, вряд ли биткоин имеет то, что мы обычно называем внутренней стоимостью. Он может иметь внешнюю стоимость в том смысле, что люди этого хотят", – сказал банкир.

Бейли добавил, что он "очень нервничал" из-за людей, использующих биткоин для платежей. По его словам, инвесторы должны понимать, что его цена чрезвычайно нестабильна.

19 декабря средняя рыночная стоимость Bitcoin пересекла отметку в $23 000.

Вадим Ребрина

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