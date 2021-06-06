Страна Латинской Америки может первой в мире легализовать биткоин

Президент Сальвадора Наиб Букеле заявил, что на следующей неделе он направит в Конгресс страны законопроект, направленный на то, чтобы сделать криптовалюту Bitcoin законным денежным средством. Об этом пишет Reuters.

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"В краткосрочной перспективе это создаст рабочие места и поможет обеспечить доступ к финансовым услугам тысячам людей за пределами формальной экономики", – говорит Букеле.

Также он отметил, что продвижение финансовой доступности это "моральный императив" и путь к росту экономики Сальвадора.

"Благодаря использованию Bitcoin сумма, получаемая более чем миллионом семей с низким доходом, будет ежегодно увеличиваться на миллиарды долларов", – сказал президент страны.

Сообщается, что 70% населения Сальвадора не имеет банковского счета и работает в неформальной экономике.

"Если его план будет поддержан Конгрессом, эта центральноамериканская страна будет первой в мире, официально принявшей цифровую валюту. Bitcoin будет использоваться вместе с долларом США, официальной валютой Сальвадора", – пишет BBC.

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Станислав Стороженко

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