Страна Латинской Америки может первой в мире легализовать биткоин
Президент Сальвадора Наиб Букеле заявил, что на следующей неделе он направит в Конгресс страны законопроект, направленный на то, чтобы сделать криптовалюту Bitcoin законным денежным средством. Об этом пишет Reuters.
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"В краткосрочной перспективе это создаст рабочие места и поможет обеспечить доступ к финансовым услугам тысячам людей за пределами формальной экономики", – говорит Букеле.
Также он отметил, что продвижение финансовой доступности это "моральный императив" и путь к росту экономики Сальвадора.
"Благодаря использованию Bitcoin сумма, получаемая более чем миллионом семей с низким доходом, будет ежегодно увеличиваться на миллиарды долларов", – сказал президент страны.
Сообщается, что 70% населения Сальвадора не имеет банковского счета и работает в неформальной экономике.
"Если его план будет поддержан Конгрессом, эта центральноамериканская страна будет первой в мире, официально принявшей цифровую валюту. Bitcoin будет использоваться вместе с долларом США, официальной валютой Сальвадора", – пишет BBC.
- Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард называла биткоин спекулятивным активом, с помощью которого якобы отмывали деньги. Из-за спекулятивности операции компаний с криптовалютой запретили в Китае. Биткойн также – волатильный актив. За 10 лет он 15 раз крупно обваливался. В период с 2020 года по март 2021-го стоимость биткойна выросла на 1000%. За 2021 год – на 92%. За май он упал на 40% от максимума. На цену биткойна влияют даже посты инженера Илона Маска: колебания цены из-за постов Маска составляли 9-20%. На прошлой неделе глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что криптовалюты и подобные активы представляют опасность для общества. Глава инвестбанка JPMorgan также призывал держаться "подальше от криптовалют".
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