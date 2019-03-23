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23.03.2019, 07:30

Страны Южной Америки создали новый региональный блок

Страны Южной Америки создали новый региональный блок - Фото
Фото: EPA

Аргентина, Чили, Колумбия, Бразилия, Эквадор, Парагвай, Перу и Гайана создали новый региональный союз, Prosur

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Восемь государств Южной Америки - Аргентина, Чили, Колумбия, Бразилия, Эквадор, Парагвай, Перу и Гайана - сформировали новый региональный блок Prosur. Об этом сообщает Reuters.

Авторами идеи и вдохновителями стали Чили и Колумбия. По мнению руководства этих стран, прежнеерегиональное объединение, Unasur, изжило себя, паролизовано и неспособно помочь переживающей кризис Венесуэле.

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Документ о создании нового блока подписали на саммите в чилийской столице Сантьяго.

Отставленного диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро не было среди приглашенных, зато пригласили лидера венесуэльской оппозиции и временного президента Хуана Гуайдо, которого многие страны мира признали главой государства. Однако тот не явился и не отправил на саммит своего представителя.

Проигнорировали встречу президент Боливии Эво Моралес и президент Уругвая Табаре Васкес.

По словам организаторов, новый блок будет открыт для любого государства, независимо от его идеологии. Он создан для сотрудничества буквально во всех сферах - от энергетики и инфраструктуры до борьбы с преступностью.

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Теги: Prosur, Unasur, Южная Америка
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