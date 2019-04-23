Суд Латвии узаконил переход школ на латышский язык

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Конституционный суд Латвии сегодня признал соответствующим конституции перевод школ национальных меньшинств на латышский язык. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Суд постановил, что языковая реформа, принятая парламентом и утвержденная президентом страны в 2018 году, не противоречит статье 91 основного закона, указывающей, что "права человека реализуются без какой-либо дискриминации". А также - статье 114 конституции, отмечающей, что "лица, принадлежащие к нацменьшинствам, имеют право сохранять и развивать свой язык, этническую и культурную самобытность".

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"Решение суда окончательное, не подлежит обжалованию и вступает в силу с момента его объявления", - говорится в решении суда.

КС Латвии поставил точку в споре о языковой реформе в школьном образовании, реализация которой начнется в новом учебном году и продлится до 1 сентября 2021 года. Согласно принятому закону, большинство занятий в школах национальных меньшинств будут вестись на латышском языке.

Уроки на русском будут проводиться только по таким предметам как "русский язык" и "русская литература", а также по ряду дисциплин, связанных с культурой и историей.

2 апреля 2018 года президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил правки в законодательство об образовании, которые предусматривают полный переход школ национальных меньшинств на государственный язык к 2021-2022 учебному году.