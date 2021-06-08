Суд ООН подтвердил приговор Младичу за геноцид в Сребренице
Экс-генерал армии боснийских сербов Ратко Младич проиграл апелляцию на пожизненный приговор, вынесенный в 2017 году за геноцид, военные преступления и преступления против человечности. Об этом сообщает BBC.
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Суд ООН оставил в силе приговор за роль Младича в убийстве около 8000 боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году.
Пока не ясно, где Младич будет отбывать оставшийся срок.
Апелляционная комиссия из пяти человек пришла к выводу, что Младич не представил доказательств, отменяющих обвинения против него.
Вместе с тем суд отклонил также апелляцию обвинения, которое требовало еще одного осуждения против Младича за преступления, совершенные против боснийских мусульман и боснийских хорватов в некоторых других районах во время войны.
Младич осудил трибунал, назвав его детищем западных держав. Его адвокаты утверждали, что он находился далеко от Сребреницы, когда произошла резня.
- Экс-генерал скрывался от международного трибунала в течение 16 лет. Его удалось арестовать лишь в мае 2011 года в результате операции сербских спецслужб.
- В марте 2016 года Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии признал бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича виновным в преступлениях против человечности во время конфликта в Боснии и Герцеговине. Прокурор требовал приговорить его к пожизненному заключению. Однако трибунал приговорил Караджича к 40 годам тюремного заключения.
- В ноябре 2017 года Международный уголовный трибунал ООН по бывшей Югославии приговорил Младича к пожизненному заключению.
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