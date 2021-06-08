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Суд ООН подтвердил приговор Младичу за геноцид в Сребренице

08.06.2021, 19:28
Суд ООН подтвердил приговор Младичу за геноцид в Сребренице - Фото
Ратко Младич (фото - EPA)

Экс-генерал армии боснийских сербов Ратко Младич проиграл апелляцию на пожизненный приговор, вынесенный в 2017 году за геноцид, военные преступления и преступления против человечности. Об этом сообщает BBC.

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Суд ООН оставил в силе приговор за роль Младича в убийстве около 8000 боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. 

Пока не ясно, где Младич будет отбывать оставшийся срок.

Апелляционная комиссия из пяти человек пришла к выводу, что Младич не представил доказательств, отменяющих обвинения против него.

Вместе с тем суд отклонил также апелляцию обвинения, которое требовало еще одного осуждения против Младича за преступления, совершенные против боснийских мусульман и боснийских хорватов в некоторых других районах во время войны.

Младич осудил трибунал, назвав его детищем западных держав. Его адвокаты утверждали, что он находился далеко от Сребреницы, когда произошла резня.

Справка. В ходе гражданской войны около 20 тысяч боснийских мусульман из окрестных селений бежали в Сребреницу в поиске спасения от этнических чисток со стороны боснийских сербов – под защиту нидерландского контингента миротворцев ООН. В июле 1995 года армия боснийских сербов вторглась в Сребреницу, убив около восьми тысяч мужчин и мальчиков из мусульманских семей. Это было крупнейшее массовое убийство в Европе со времен Второй мировой войны. Под охраной вооруженного стрелковым оружием контингента из 600 человек на базе ООН в военной части Поточари были около пяти тысяч мусульман, в основном женщины и дети. Сербы, у которых была артиллерия, потребовали выдать им юношей и мужчин якобы для допроса, но на самом деле их убили.
  • Экс-генерал скрывался от международного трибунала в течение 16 лет. Его удалось арестовать лишь в мае 2011 года в результате операции сербских спецслужб.
  • В марте 2016 года Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии признал бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича виновным в преступлениях против человечности во время конфликта в Боснии и Герцеговине. Прокурор требовал приговорить его к пожизненному заключению. Однако трибунал приговорил Караджича к 40 годам тюремного заключения.
  • В ноябре 2017 года Международный уголовный трибунал ООН по бывшей Югославии приговорил Младича к пожизненному заключению. 



Вадим Ребрина
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Ратко Младич ООН геноцид Сребреница
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