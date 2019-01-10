Суд отклонил иск Эшли Джадд к Вайнштейну о секс-домогательствах

Харви Вайнштейн (фото - EPA)

Федеральный судья Лос-Анджелеса отклонил иск актрисы Эшли Джадд к продюсеру Харви Вайнштейну о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Reuters.

Судья Филип Гутьеррес уточнил, что иск Джадд о клевете по-прежнему находится на рассмотрении.

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Гутьеррес объяснил свое решение тем, что показания актрисы не подпадают под действующее законодательство Калифорнии, а также под поправки, внесенные в 2019 году.

В сентябре прошлого года другой суд постановил, что по иску Джадд о домогательствах нет необходимого количества улик против продюсера. В конце года нью-йоркский суд отказался снять с Вайнштейна обвинения в сексуальной агрессии. Адвокаты продюсера ходатайствовали о снятии обвинений, утверждая, что достоверность собранных против него доказательств поставлена под сомнение из-за действий детектива полиции.

Судья Джеймс Берк отклонил ходатайство защиты и назначил следующее слушание по делу на 7 марта.

66-летнему Вайнштейну предъявлены пять обвинений в связи с изнасилованием, которое, предположительно, произошло в марте 2013 года, а также в связи с принуждением к сексу в 2006 году. Он отрицает все обвинения. Его обвиняют более 80 женщин.