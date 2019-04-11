Суд признал неконституционным запрет абортов в Южной Корее

Конституционный суд Южной Кореи признал неконституционным закон, запрещающий аборты. Об этом сообщает Радио Свобода.
В решении от 11 апреля суд постановил, что запрет абортов, как и закон, который предусматривал уголовное преследование врачей, проводивших аборты с согласия женщины, являются неконституционными.
В суде сообщили, что действующий закон будет действовать до конца 2020 года.
"Аборты были незаконными в Южной Корее с 1953 года, за исключением нескольких случаев, например, когда женщину изнасиловали. Судимости за нарушение запрета являются редкими", - говорится в сообщении.
В декабре прошлого года парламент Ирландии проголосовал за легализацию абортов.