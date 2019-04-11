Суд признал неконституционным запрет абортов в Южной Корее

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Конституционный суд Южной Кореи признал неконституционным закон, запрещающий аборты. Об этом сообщает Радио Свобода.

В решении от 11 апреля суд постановил, что запрет абортов, как и закон, который предусматривал уголовное преследование врачей, проводивших аборты с согласия женщины, являются неконституционными.

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В суде сообщили, что действующий закон будет действовать до конца 2020 года.

"Аборты были незаконными в Южной Корее с 1953 года, за исключением нескольких случаев, например, когда женщину изнасиловали. Судимости за нарушение запрета являются редкими", - говорится в сообщении.

В декабре прошлого года парламент Ирландии проголосовал за легализацию абортов.