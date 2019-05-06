Суд разрешил экс-лидеру Каталонии баллотироваться в Европарламент

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Бывший руководитель каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон и экс-члены этой администрации Клара Понсати и Антони Комин имеют право баллотироваться на выборах в Европарламент 26 мая. Так постановил суд Мадрида по административным спорам, удовлетворив жалобу политиков на решение Центральной избирательной комиссии Испании. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что решение ЦИК не допускать их к участию в выборам было продиктовано тем, что каталонские деятели предположительно совершили тяжкие преступления, а затем скрылись от испанской юстиции за пределами страны.

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Первоначально жалоба Пучдемона и его соратников была подана в верховный суд Испании. Но тот передал ее низшей инстанции, заявив, что решение подобных административных споров – вне его компетенции. Одновременно он напомнил, что испанское законодательство не лишает лиц, уклоняющихся от преследования за совершенные деяния, права избирать или быть избранным.

Прокуратура подозревает Пучдемона (ему грозит до 30 лет лишения свободы) и его соратников (они могут получить до 15 лет тюрьмы) в организации мятежа и нецелевом использовании государственных средств. Осенью 2017 года они организовали в Каталонии референдум об отделении от Испании, а затем провозгласили независимость региона. И референдум, и отделение части национальной территории противоречат конституции Испании.

Если каталонские политики получат достаточное для прохождения в Европарламент число голосов, им, чтобы получить надлежащие документы для работы в Европарламенте и принять присягу депутата, придется прибыть в Мадрид. Но все трое, в соответствии с ордером генпрокуратуры, находятся в розыске. И если появятся на территории страны, могут быть немедленно арестованы и переданы органам правосудия. Так что избрание депутатом до прохождения указанной процедуры не обеспечит им парламентский иммунитет.