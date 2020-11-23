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Суд в Москве отказался рассматривать иск Навального к пресс-секретарю Путина

23.11.2020, 17:27
Суд в Москве отказался рассматривать иск Навального к пресс-секретарю Путина - Фото
Дмитрий Песков (Фото: Шамиль Жуматов/ЕРА)

Также там отказались пояснить, в связи с чем принято такое решение

Пресненский суд Москвы оставил без движения иск о защите чести и достоинства российского оппозиционера Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.

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"Оставили без движения. Сведения, в связи с чем принято такое решение, мы не сообщаем. Копия определения будет направлена представителям", – сообщили в пресс-службе.

Согласно ГПК РФ, судья может оставить иск без движения, если он подан без соблюдения определенных кодексом требований. Суд должен указать основания такого решения, которые истец в последствии может устранить.

  • 1 октября Навальный заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин.
  • Песков в ответ на это сказал: "В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация".
  • 16 ноября Навальный подал против Пескова иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он требовал признать не соответствующими действительности заявление Пескова о том, что с Навальным работают "специалисты ЦРУ".
Вадим Ребрина
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