"Сумасшедший проект". Эрдоган объявил о начале строительства альтернативы Босфору

Президент Турции Реджеп Эрдоган поучаствовал в закладке фундамента моста, что дало старт строительству нового канала стоимостью $15 млрд, который призван снизить нагрузку на пролив Босфор. Об этом сообщает Reuters.

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Критики того, что Эрдоган назвал своим "сумасшедшим проектом", когда он обнародовал его десять лет назад, ставят под сомнение жизнеспособность водного пути, 45 км которого пролегают через болота и фермы на западной окраине Стамбула, и говорят, что это нанесет ущерб окружающей среде.

"Мы рассматриваем Kanal Istanbul как проект, направленный на спасение будущего Стамбула. Мы открываем новую страницу в истории развития Турции", – сказал Эрдоган на церемонии открытия строительства.

По его словам, строительство канала займет шесть лет.

В правительстве Турции говорят, что для танкеров становится все более опасным пробираться между Черным и Мраморным морем по перегруженному проливу Босфор, который разделяет европейскую и азиатскую части Стамбула.

Ежегодно по проливу проходят 43 000 судов, что намного больше, чем цифра в 25 000, которую правительство считает безопасной.

Справка. Пролив Босфор – пролив в Турции, соединяющий Черное и Мраморное моря. На обеих берегах Босфора расположен Стамбул (Турция). Длина пролива – 30 км. Максимальная ширина – 3,7 км, минимальная – 700 м.

Опросы показывают, что большинство граждан выступают против проекта, как и мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Критики говорят, что это разрушит морскую экосистему и поставит под угрозу некоторые источники пресной воды в городе.

В апреле высокопоставленные банкиры сообщили Reuters, что некоторые из крупнейших банков Турции неохотно финансируют строительство канала.

Также отмечается, что Россия обеспокоена тем, что канал может не подпадать под действие Конвенции Монтре 1936 года, которая ограничивает проход военных кораблей нечерноморских государств через Босфор.

В декабре 2019-го сухогруз Songa Iridium, следовавшее из Одессы в Стамбул, врезался в побережье. На время его буксировки канал перекрыли.

28 мая 2021 года проход судов через пролив Босфор закрыли на два часа из-за аварии танкера с сырой нефтью Rava под флагом Хорватии.

Вадим Ребрина

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