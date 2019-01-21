Талибы атаковали военную базу в Афганистане: минимум 12 погибших

Афганистан (фото - EPA)

Сегодня, 21 января, в результате нападения боевиков исламистского движения Талибан на военную базу в афганской провинции Вардак погибли по меньшей мере 12 человек и не менее 27 получили ранения. Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на представителя губернатора провинции.

Террорист-смертник подорвал автомобиль, начиненный взрывчаткой. После этого боевики открыли огонь.

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От чиновников официальной информации о раненых не поступало. О раненых сообщили представители медучреждений. Часть пострадавших поступила в местные больницы, а тяжелораненых отправили в афганскую столицу Кабул.

Военная база в Майдан-Шахре одновременно является местом дислокации спецназа и центром подготовки афганских вооруженных сил.

Талибы взяли на себя ответственность за взрыв и заявили, что группа нападавших якобы взяла штурмом базу.

В конце августа 2018 года исламистское движение Талибан отклонило предложение правительства Афганистана о прекращении огня и заявило, что продолжит свои нападения.