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10.01.2019, 15:58

Талибы напали на афганских военных: около полусотни погибших

Талибы напали на афганских военных: около полусотни погибших - Фото
Иллюстративное фото (скрин из видео)

Исламисты из движения Талибан напали на афганских военнослужащих. Большие потери у обеих сторон

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Исламское террористическое движение Талибан совершило серию нападений на контрольно-пропускные пункты в четырех провинциях Афганистана, убив при этом 32 человека. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, подавляющее число погибших составили афганские военнослужащие и сотрудники полиции. Власти Афганистана сообщают о по меньшей мере 25 убитых боевиках.

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Источник также отмечает, что этой зимой участвующие в конфликте в Афганистане стороны резко возобновили атаки, что привело к многочисленным потерям как среди боевиков, так и афганских военных силах.

Война в Афганистане продолжается уже около 18 лет.

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Теги: афганистан, теракт, талибан, происшествие
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