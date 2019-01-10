Талибы напали на афганских военных: около полусотни погибших

Иллюстративное фото (скрин из видео)

Исламское террористическое движение Талибан совершило серию нападений на контрольно-пропускные пункты в четырех провинциях Афганистана, убив при этом 32 человека. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, подавляющее число погибших составили афганские военнослужащие и сотрудники полиции. Власти Афганистана сообщают о по меньшей мере 25 убитых боевиках.

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Источник также отмечает, что этой зимой участвующие в конфликте в Афганистане стороны резко возобновили атаки, что привело к многочисленным потерям как среди боевиков, так и афганских военных силах.

Война в Афганистане продолжается уже около 18 лет.

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