Танки и артиллерия. В Литве проходят учения военных 11 стран НАТО

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Сегодня в Литве начались международные учения Железный волк-2019 с участием военных из 11 стран НАТО. Об этом сообщает пресс-служба командования армии.

Почти 4000 военнослужащих из Бельгии, Чехии, Великобритании, Эстонии, США, Польши, Норвегии, Нидерландов, Португалии, Германии будут отрабатывать взаимодействие при планировании и проведении наступательных и оборонительных операций.

Основная фаза учений продлится до 18 ноября, возврат 1000 единиц техники к местам постоянной дислокации запланирован на 18−22 ноября.

К учениям привлекут танки, БМП, бронетехнику и артиллерию.