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20.02.2019, 06:43

"Теория заговора": Еврокомиссия обвинила Венгрию в фальсификации

"Теория заговора": Еврокомиссия обвинила Венгрию в фальсификации - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Брюсселе заявили, что Будапешт распространяет фейковые новости о миграционной политике ЕС

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Правительство Венгрии под руководством премьер-министра Виктора Орбана распространяет фейковые новости о миграционной политике ЕС, основанные на "безумной теории заговора". Об этом заявил во вторник, 19 февраля, в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, сообщает Deutsche Welle.

По словам Схинаса, "никакого заговора не существует".

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Евросоюз не намерен подрывать пограничную охрану отдельных государств-членов ЕС, а никаких планов по введению гуманитарных виз для беженцев не разрабатывается.

"Страны-члены ЕС сами решают, до какого предела они принимают легальную миграцию", - подчеркнул Схинас.

Издание отмечает, что выступление Схинаса стало ответом на обнародованные правопопулистским венгерским правительством в тот же день планы по развертыванию массивной рекламной кампании, направленной против председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и американского миллиардера Джорджа Сороса, имеющего венгерское  происхождение.

"Брюссель хочет и дальше поддерживать нелегальную иммиграцию", - заявил представитель правительства Венгрии в Будапеште Золтан Ковач.

В рамках рекламной кампании был презентован плакат, на котором рядом изображены Юнкер и Сорос, и видна надпись крупным шрифтом: "У вас тоже есть право знать о планах Брюсселя".

Ниже - шрифтом помельче: "Они хотят ввести обязательные квоты на прием мигрантов. Они хотят ослабить право стран-членов ЕС на охрану границ. Они хотят облегчить иммиграцию, введя миграционные визы". 

20 июня 2018 года парламент Венгрии одобрил пакет законопроектов ("Стоп Сорос"), который криминализирует часть помощи нелегальным мигрантам. Орбан обвинял Сороса в поощрении массовой иммиграции, чтобы "взорвать" Европу.

4 октября фонд Сороса приступил к работе в Берлине. 80 сотрудников фонда вместе с семьями переехали в столицу Германии из Будапешта.

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Теги: ЕС, джордж сорос, Жан-Клод Юнкер, миграция
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