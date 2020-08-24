TikTok подала в суд на администрацию Трампа из-за указа о запрете соцсети в США

В компании ByteDance, владеющей TikTok, называют обвинения в угрозе нацбезопасности США безосновательными

Китайская компания ByteDance подала судебный иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за указа о запрете соцсети TikTok. Заявление опубликовано на сайте компании.

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В компании не согласны с утверждениями администрации Трампа, что соцсеть несет угрозу нацбезопасности США. В заявлении подчеркнуто, что компания приложила усилия, чтобы развеять опасения о злоупотреблениях данными американских пользователей. Однако, отмечается в заявлении, власти США проигнорировали эти усилия.

В компании считают, что указ Белого дома от 6 августа, который запретит NikTok в США, если долю его американских операций не выкупит американская компания, может нарушить права сообщества пользователей соцсети, без каких-либо доказательств угрозы.

В США TikTok пользуются около 100 млн человек, подчеркнули в компании.

"Мы не относимся к судебным искам против правительства легкомысленно, однако считаем, что у нас нет другого выбора, кроме как действовать, чтобы защитить наши права и права нашего сообщества и сотрудников", - говорится в заявлении.

В компании считают, что запрет на работу соцсети в США не связан с вопросами безопасности, поскольку данные американских пользователей хранятся за границами Китая.

TikTok подозревают в незаконном использовании персональных данных пользователей и в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Такие расследования против компании ведут США, Франция, Нидерланды.

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Денис Юдин

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